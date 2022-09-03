«Бавария» не смогла обыграть «Унион Берлин», потеряв лидерство в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» на выезде не смогла обыграть «Унион Берлин» в матче пятого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей отличился Йозуа Кммих (15-я минута).
Хозяева ответили голом в исполнении Шеральдо Беккера (12-я).
Таким образом, «Бавария» с 11 очками опустилась на третью позицию турнирной таблицы Бундеслиги. «Унион Берлин» находится на четвертой строчке, имея такое же количество очков.
Лидерство в чемпионате захватил «Фрайбург» (12 очков), обыгравший «Байер» (3:2).
В следующем туре «Бавария» примет дома «Штутгарт» (10 сентября), а «Унион Берлин» отправится в гости к «Кельну» (11 сентября).
источник: «Советский спорт»