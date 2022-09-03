«Тоттенхэм» победил «Фулхэм» и вышел на второе место в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле оказался сильнее «Фулхэма» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».
В составе победителей отличились Пьер Хейбьерг (40-я минута) и Харри Кейн (75-я).
Гости ответили забитым голом в исполнении Александра Митровича (83-я).
Таким образом, «Тоттенхэм» с 14 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Фулхэм» располагается на девятой строчке, имея в своем активе восемь очков.
В следующем туре «Тоттенхэм» отправится в гости к «Манчестер Сити», а «Фулхэм» примет дома «Челси». Обе игры состоятся 10 сентября.
источник: «Советский спорт»