«Челси» вырвал победу в матче с «Вест Хэмом» благодаря голу Хаверца

«Челси» на своем поле оказался сильнее «Вест Хэма» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «аристократов».
В составе хозяев отличились Бен Чилуэлл (76-я минута) и Кай Хаверц (88-я)..
У гостей забил Майкл Антонио (61-я).
Таким образом, «Челси» с десятью очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм» находится на 18-й строчке, имея в своем активе четыре очка.
В следующем туре «Челси» отправится в гости к «Фулхэму» (10 сентября), а «Вест Хэм» примет дома «Ньюкасл» (11 сентября).
источник: «Советский спорт»