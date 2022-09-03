«Реал» обыграл «Бетис» и продолжает лидировать в чемпионате Испании

«Реал» на своем поле оказался сильнее «Бетиса» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (9-я минута) и Родриго (65-я).

У гостей забил Серхио Каналес (17-я).

Таким образом, «Реал» с 12 очками продолжает лидировать в Ла Лиге. «Бетис» находится на второй строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Реал» примет дома «Мальорку», а «Бетис» на своем стадионе сыграет против «Вильярреала». Обе встречи состоятся 11 сентября.