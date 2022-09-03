Паоло Фернандес, на которого претендует «Спартак», может пополнить «Ахмат»

Футбольный агент Альберт Ботинес, представляющий интересы полузащитник греческого «Волоса» Паоло Фернандеса, сообщил, что его клиент может не перейти в «Спартак», а пополнит «Ахмат».

«Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры», - приводит слова Ботинеса «РБ-Спорт».

За «Волос» Фернандес играет с 1 июля 2021 года. С этого момента атакующий полузащитник провел 32 матча за греческий клуб, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Transfermarkt оценивает Фернандеса в 600 тысяч евро, его контракт с «Волосом» истекает в следующем году.