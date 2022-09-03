«Краснодар» обыграл «Сочи» и догнал «Зенит», лидирующий в РПЛ

«Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Сочи» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «быков».
В составе хозяев отличились Олакунле Олусегун (49-я минута) и Эдуард Сперцян (52-я).
У гостей забил Георгий Мелкадзе (66-я).
Таким образом, «Краснодар» с 17 очками поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ. Такое же количество очков имеет «Зенит», лидирующий в лиге по дополнительным показателям. «Сочи» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «Краснодар» отравится в гости к ЦСКА (10 сентября), а «Сочи» примет дома «Динамо» (9 сентября).
источник: «Советский спорт»