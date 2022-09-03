«Милан» одержал волевую победу над «Интером» и вышел на первое место в Серии А, Леау оформил дубль

«Милан» оказался сильнее «Интера» в матче пятого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «россонери».

В составе победителей дубль оформил Рафаэль Леау (28-я и 60-я минуты). Также один мяч в свой актив записал Оливье Жиру (54-я).

«Нерадзурри» ответили забитыми голами в исполнении Марцело Брозовича (21-я) и Эдина Джеко (67-я).

Таким образом, команда Стефано Пиоли с 11 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. Подопечные Симоне Индзаги располагаются на пятой строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Милан» отправится в гости к «Сампдории», а «Интер» примет дома «Торино». Обе встречи состоятся 10 сентября.