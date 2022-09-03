Гол Холанда не помог «Манчестер Сити» победить «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде не смог обыграть «Астон Виллу» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Эрлинг Холанд (50-я минута).

У хозяев гол забил Леон Бэйли (74-я).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 14 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Стивена Джеррарда находятся на 17-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Тоттенхэм», а «Астон Вилла» отправится в гости к «Лестеру». Обе игры состоятся 10 сентября.