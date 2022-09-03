«Реал Сосьедад» и «Атлетико» не выявили победителя в матче чемпионата Испании

«Атлетико» на выезде не смог обыграть «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Альваро Мората (5-я минута).

У хозяев гол забил Умар Садик (55-я).

Таким образом, «Атлетико» с семью очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Ла Лиги. «Реал Сосьедад» находится на восьмой строчке, имея в своем активе семь очков.

В следующем туре «Атлетико» примет дома «Сельту» (10 сентября), а «Реал Сосьедад» отправится в гости к «Хетафе» (11 сентября».