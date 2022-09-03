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«Динамо» обыграло «Урал» и вышло на третье место в РПЛ

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве.
03 сентября 2022 22:28

«Динамо» на своем поле оказалось сильнее «Урала» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе хозяев отличились Константин Тюкавин (38-я минута) и Денис Макаров (59-я).

У гостей гол забил Эрик Бикфалви (44-я).

Таким образом, «Динамо» с 16 очками поднялось на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. «Урал» находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Сочи» (9 сентября), а «Урал» примет дома «Торпедо» (11 сентября).

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