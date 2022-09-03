«Динамо» обыграло «Урал» и вышло на третье место в РПЛ

«Когда Паша забил, мы с женой орали как ненормальные». Алексей Мелешин — о сыне, «Спартаке» и «Зените»

Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин после победы над «Зенитом» в Матче легенд поделился ожиданиями от предстоящего суперматча РПЛ, вспомнил недавний дебют сына за красно-белых и заглянул в будущее любимого клуба уже без Леонида Федуна.