На чемпионате мира в Катаре разрешат продажу алкогольного пива

Стало известно, что болельщики смогут покупать алкогольное пиво на чемпионате мира по футболу в Катаре. Однако продажа напитка будет осуществляться за три часа до начала игр и в течение одного часа после их окончания. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, спонсор турнира Budweiser будет подавать пенный напиток в пределах билетного периметра, окружающего каждый стадион.

Помимо этого, компании будет разрешено продавать пиво в части главной фан-зоны ФИФА в центре Дохи с 18:30 до 01:00 каждый день в течение 29 дней, пока идет турнир.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.