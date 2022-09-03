Пиоли заявил, что «Милан» был лучше «Интера» как команда в дерби

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы своей команды над «Интером» (3:2) в матче пятого тура чемпионата Италии.

«Матч был важным. Наши соперники хотели быть лучше нас, но мы играли лучше как команда в течение 70 минут. Я счастлив. Мы хорошо читали игру», - приводит слова специалсита журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Рафаэль Леау (28-я и 60-я минуты). Также один мяч в свой актив записал Оливье Жиру (54-я). «Нерадзурри» ответили забитыми голами в исполнении Марцело Брозовича (21-я) и Эдина Джеко (67-я).

После этого матча команда Пиоли с 11 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. Подопечные Симоне Индзаги располагаются на пятой строчке, имея в своем активе девять очков.