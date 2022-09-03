Экс-тренер «Химок» Сергей Юран призвал клубы РПЛ не бояться противостоять «Зениту».

«В »Зените» выступают такие же люди с двумя руками, двумя ногами и одной головой. Они точно так же, как и их коллеги, ошибаются и пропускают. Ни в коем случае нельзя до начала встречи допускать мысль, что остановить их нереально», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что завтра, 4 сентября, «Зенит» на выезде сыграет против московского «Спартака» в рамках восьмого тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встреча обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На данный момент «Зенит» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 16 очков.