Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Лацио» в Серии А

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Лацио» в матче пятого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанцев.

В составе гостей отличились Мин Чжэ Ким (38-я минута) и Хвича Кварацхелия (61-я).

У хозяев гол забил Маттиа Цакканьи (4-я).

Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 11 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. Подопечные Маурицио Сарри находятся на седьмой строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Наполи» примет дома «Специю» (10 сентября), а «Лацио» в Риме сыграет против «Вероны» (11 сентября).