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«Барселона» разгромила «Севилью» и приблизилась к «Реалу» в Ла Лиге, Левандовски забил гол

Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
03 сентября 2022 23:51

«Барселона» на выезде оказалась сильнее «Севильи» в матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба.

В составе гостей отличились Рафинья (21-я минута), Роберт Левандовски (36-я) и Эрик Гарсия (50-я).

Таким образом, команда Хави с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хулена Лопетеги находятся на 17-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» сыграет на выезде против «Эспаньола». Обе встречи состоятся 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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«Барселона» разгромила «Севилью» и приблизилась к «Реалу» в Ла Лиге, Левандовски забил гол
Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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