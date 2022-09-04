Кварацхелия установил рекорд результативности за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом в матче Серии А и установил рекорд результативности в первых четырех играх за неаполитанцев в чемпионате Италии. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации источника, грузин стал рекордсменом «Наполи» по системе «гол+пас». В активе грузинского футболиста пять очков (четыре гола и одна результативная передача).

Напомним, что Кварацхелия перешел в клуб из Неаполя в летнее трансферное окно из батумского «Динамо», подписав контракт на пять лет.

В первой части прошлого сезона Кварацхелия выступал за казанский «Рубин», однако приостановил контракт в начале марта и перебрался на Родину до окончания чемпионата.