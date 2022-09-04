«Готов к бою». Дзагоев прокомментировал подписание контракта с «Рубином»

Полузащитник Алан Дзагоев поделился мненим о своем переходе в «Рубин». Трудовое сотрудничество 32-летнего хавбека с командой из Татарстана рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Да все отлично. Тренер мне знакомый. Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре», - приводит слова игрока пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.