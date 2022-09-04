«Ювентус» и Данило начали переговоры о продлении контракта

«Ювентус» хочет заключить новое соглашение с защитником Данило. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в соцсетях.

По данным источника, туринцы начали переговоры с 31-летним игроком сборной Бразилии о продлении контракта до 2025 года.

Напомним, что Данило перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августке 2019 года за 37 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 113 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 13 млн евро.