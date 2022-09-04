Ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» должен был обыгрывать «Эвертон»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после матча шестого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:0).

«Мы должны были победить, ощущение, что потеряли два очка. Мы должны были оставаться хладнокровными и быстро двигаться, так как было много пространства. Иногда мы делали это, иногда нет. Это создало ненужные проблемы», - приводит слова игрока зарубежные СМИ.

После этой встречи команда Юргена Клоппа с девятью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Вулверхэмптон» (10 сентября), а «Эвертон» отправится в гости к лондонскому «Арсеналу» (11 сентября).