Стала известна зарплата Эли Даса в «Динамо»

Стало известно, сколько защитник Эли Даса может получать в московском «Динамо». Об этом утверждают зарубежные СМИ.

По информации источника, зарплата футболиста в московском клубе составит 1,1 миллиона евро в сезон.

Ранее сообщалось, что бело-голубые находятся на продвинутой стадии переговоров с Эли Дасой. 29-летний футболист является свободным агентом, срок его контракта с «Витессом» истек этим летом. В услугах игрока также заинтересован «Маккаби» Тель-Авив.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Даса провел 33 матча и сделал пять ассистов.