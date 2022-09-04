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Стала известна зарплата Эли Даса в «Динамо»

Ранее сообщалось, что бело-голубые находятся на продвинутой стадии переговоров с футболистом.
04 сентября 2022 10:44

Стало известно, сколько защитник Эли Даса может получать в московском «Динамо». Об этом утверждают зарубежные СМИ.

По информации источника, зарплата футболиста в московском клубе составит 1,1 миллиона евро в сезон.

Ранее сообщалось, что бело-голубые находятся на продвинутой стадии переговоров с Эли Дасой. 29-летний футболист является свободным агентом, срок его контракта с «Витессом» истек этим летом. В услугах игрока также заинтересован «Маккаби» Тель-Авив.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Даса провел 33 матча и сделал пять ассистов.

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Стала известна зарплата Эли Даса в «Динамо»
Ранее сообщалось, что бело-голубые находятся на продвинутой стадии переговоров с футболистом.
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