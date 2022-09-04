Лопетеги объяснил, почему «Севилья» крупно проиграла «Барселоне»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги дал комментарий после поражения своей команды в четвертом туре чемпионата Испании от «Барселоны» (0:3).

«В начале игры мы смотрелись лучше, были моменты. Но потом «Барселона» показала свой класс. Мы не сложили руки, пытались бороться, что-то показывали. Но совершали ошибки в обороне», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

После этой победы команда Хави с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные опетеги находятся на 17-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» сыграет на выезде против «Эспаньола». Обе встречи состоятся 10 сентября.