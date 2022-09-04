«Бросить вызов темной стороне». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

Пресс-служба «Спартака» в своем телеграм-канале анонсировала предстоящий матч восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита» в стиле «Звездных войн».

«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне. Да пребудет с нами сила», - подписали публикацию представители красно-белых.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 4 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На данный момент «Зенит» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 16 очков.