Клубы АПЛ в летнее трансферное окно потратили 2,25 млрд евро, превзойдя затраты других топ-лиг

Клубы английской Премьер-лиги в летнее трансферное окно потратили 2,25 млрд евро. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что данная сумма затрат оказалась больше, чем Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1 потратили вместе взятые.

Чистые же расходы (с учетом продаж) еще более примечательны -1,35 млрд евро.

На втором месте оказалась Ла Лига с 52,44 млн евро (и то только из-за дорогостоящих покупок Барселоны).

Добавим, что самым дорогим трансфером в АПЛ стал переход бразильца Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.