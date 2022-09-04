Тренер сборной Норвегии не уверен, что вызовет Норманна после его возвращения в Россию

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился мнение о будущем полузащитника Матиаса Норманна в национальной команде. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Норманн может подписать контракт с московским «Динамо».

«Это, мягко говоря, спорно. Я надеялся, что в это время он выберет другие клубы, а не клубы в России. Это неразумно. Совместимо ли играть за сборную Норвегии и в России в нынешней ситуации? Это очень своевременный вопрос», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что прошлый сезон Норманн находился в аренде в «Норвиче», где принял участие в 25 матчах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Контракт норвежца с «Ростовом» действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 10 млн евро.