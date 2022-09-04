Энтони Тейлор обслужит матч «ПСЖ» - «Ювентус». Назначены арбитры на игры первого тура ЛЧ

Пресс-служба УЕФА объявила о назначениях арбитров на матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Английский рефери Энтони Тейлор обслужит встречц «ПСЖ» - «Ювентус».
Остальные назначения судей:
«Динамо» З - «Челси» (Иштван Ковач - Румыния).
«Боруссия» Д - «Копенгаген» (Франсуа Летесье - Франция).
«Зальцбург» - «Милан» (Срджан Йованович - Сербия).
«Селтик» - «Реал» (Сандро Шерер - Швейцария).
«Севилья» - «Манчестер Сити» (Давиде Масса - Италия).
«Лейпциг» - «Шахтер» (Жоау Пиньейру - Португалия).
«Бенфика» - «Маккаби-Хайфа» (Андреас Экберг - Швеция).
Напомним, что игры пройдут 6 сентября.
источник: UEFA (УЕФА)