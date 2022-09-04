Петржела заявил, что не верит в победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экс-наставника «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Спартака» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«У «Спартака», безусловно, есть шанс, но только на ничью. Я не верю, что он сможет победить «Зенит», - приводит слова Петржелы «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 4 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На данный момент «Зенит» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 16 очков.