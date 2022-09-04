Алиссон - о матче «Ливерпуля» с «Эвертоном»: Мы заработали одно очко и продолжаем двигаться дальше

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер дал комментарий после матча шестого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:0).

«В матче с «Эвертоном» мы смотрелись неплохо, создали много моментов. Мы хорошо защищались и оставили ворота в неприкосновенности. Мы заработали одно очко и продолжаем двигаться дальше», - приводит слова бразильца зарубежные СМИ.

После этой встречи команда Юргена Клоппа с девятью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Вулверхэмптон» (10 сентября), а «Эвертон» отправится в гости к лондонскому «Арсеналу» (11 сентября).