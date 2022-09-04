Клопп считает, что «Ливерпуль» должен был обыгрывать «Эвертон» в матче АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча шестого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:0).

«Если посчитать общее количество созданных командами моментов, то «Ливерпуль», вероятно, заслужил победу. В концовке был стопроцентный шанс. Если бы мы забили там, то точно победили бы», - приводит слова немецкого специалиста зарубежные СМИ.

После этой встречи команда Юргена Клоппа с девятью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Вулверхэмптон» (10 сентября), а «Эвертон» отправится в гости к лондонскому «Арсеналу» (11 сентября).