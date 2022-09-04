Чалов и Карраскаль выйдут в стартовом составе ЦСКА на выездной матч с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч восьмого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 4 сентября, в Самаре. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.
Добавим, что в данный момент армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Что касается самарцев, то команда Игоря Осинькина идет 11-й (9 очков).
источник: «Советский спорт»