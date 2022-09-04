«Милан» предложит новый контракт нападающему клуба Леау

Руководство «Милана» планирует заключить новое трудовое сотрудничество с нападающим Рафаэлем Леау. Об этом заявил главный тренер клуба Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что «Челси» хотел приобрести 23-летнего португальца за 100 миллионов евро, однако «россонери» отказались от данного предложения.

– Клуб хочет предложить Леау новый контракт в ближайшее время. Они позаботятся об этом – игрок демонстрирует себя на самом высоком уровне, – сказал Пиоли во время пресс-конференции.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за красно-черных он отыграл 120 матчей, забил 30 голов и отдал 23 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В субботу, 3 сентября, Леау принес «Милану» победу в матче пятого тура Серии А с «Интером» (3:2), отличившись дублем и ассистом.