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Анчелотти отметил прогресс Родриго: Его обучение закончено

Наставник похвалил бразильского вингера.
04 сентября 2022 14:40

Главный тренера «Реала» Карло Анчелотти после матча с «Бетисом» (2:1) отметил прогресс молодого вингера мадридского клуба Родриго. Бразилец в этой встрече отметился голом.

«Он быстрый, грамотно работает с мячом, эффективен при обыгрыше один в один. Его обучение завершено, и сейчас он уже игрок «Реала» для решения всех задач и целей», - приводит слова итальянского специалиста зарубежные СМИ.

После этой победы «Реал» с 12 очками продолжает лидировать в Ла Лиге. «Бетис» находится на второй строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Реал» примет дома «Мальорку», а «Бетис» на своем стадионе сыграет против «Вильярреала». Обе встречи состоятся 11 сентября.

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