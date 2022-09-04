Икарди не был включен в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» огласила заявку команды на матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Отмечается, что в состав парижан не был включен аргентинский нападающий Мауро Икарди. Ранее сообщалось, что 29-летний футболист близок к тому, чтобы перейти в «Галатасарай» на правах аренды до лета 2023 года.

Итак, заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Рико, Лавалье, Летелье, Доннарумма;

Защитники: Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле;

Полузащитники: Верратти, Руис, Данило, Витинья, Саншеш, Солер;

Нападающие: Мбаппе, Неймар, Сарабия, Месси, Экитике.

Добавим, что «ПСЖ» сыграет в группе Н c «Ювентусом», «Бенфикой» и «Маккаби» из Хайфы.