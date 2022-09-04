Быстров считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» в матче РПЛ

Экс-хавбек «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от встречи команд в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Способен ли «Спартак» побить «Зенит»? Почему нет? «Зенит» тоже не в оптимальной форме», - приводит слова экс-футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 4 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На данный момент «Зенит» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 16 очков.