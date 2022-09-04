«Челси» попросил «Специю» наигрывать Ампаду на позиции центрального защитника

Главный тренер «Специи» Лука Готти сообщил о том, что «Челси» обратился к нему с просьбой наигрывать арендованного у лондонцев игрока Итана Ампаду на позиции центрального защитника.

Отметим, что арендное соглашение итальянской команды и 21-летнего валлийца рассчитано до лета 2023 года.

– Они попросили об этом, поскольку видят, что Ампаду вернется туда через год и в будущем будет играть на позиции центрального защитника, – приводит слова Готти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, Ампаду находится в клубной системе «Челси» с 2017 года. Всего за «синих» он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Добавим, что Ампаду может выступать как в защите, так и в центре полузащиты.