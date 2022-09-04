«Лилль» добился волевой победы над «Монпелье», Кабелла оформил два голевых паса

Футболисты «Лилля» в гостях обыграли «Монпелье» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Франции.
Отметим, что одним из главных героев встречи стал бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, отличившийся двумя результативными передачами на Джонатана Дэвида (41-я минута) и Анхеля Гомеса (57). При этом Дэвид забил еще один гол в концовке игры (90+5). Соперник ответил голом Элье Ваи (20).
Добавим, что в добавленное к первому тайму время форвард хозяев Валер Жермен был удален с поля.
Таким образом, «Лилль» набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» опустился на шестую строчку (9 очков).
10 сентября «Лилль» сыграет в гостях против «Марселя», а «Монпелье» днем позже на выезде встретится с «Анже».
Чемпионат Франции
6-й тур
«Монпелье» – «Лилль» – 1:3 (1:1)
Голы: Ваи, 20 – Дэвид, 41. Гомес, 57. Дэвид, 90+5.
Удаление: Жермен (45+2).