Карпин поздравил четырехлетнюю дочку: С днем рождения, любовь моя

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил с днем рождения свою дочку Дарью, которой 4 сентября исполнилось четыре года.

«С днем рождения, любовь моя. 4 годика. Спасибо, Дарья Андреевна за Дарью Валерьевну», - написал наставник в своих соцсетях.

Добавим, что после семи туров в чемпионате России «Ростов» располагается на седьмой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков.

В следующем матче «Ростов» сыграет на выезде против московского «Торпедо». Встреча состоится 5 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.