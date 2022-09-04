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Агент Гризманна обратился к «Барселоне» с предложением снизить трансферную стоимость Гризманна

«Атлетико» готов выкупить француза за 15 миллионов евро вместо 40.
04 сентября 2022 16:10
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, арендованный у «Барселоны» до конца сезона-2022/23, может стать полноценным игроком мадридского клуба.

Как сообщают испанские СМИ, агент 31-летнего француза обратился к руководству каталонцев с предложением снизить сумму выкупа футболиста с 40 до 15 миллионов евро. Отмечается, что если сине-гранатовые согласятся с данным вариантом, то «матрасники» подпишут трудовое сотрудничество с форвардом уже по ходу текущего сезона.

Напомним, что Гризманн выходит в составе «Атлетико» лишь после 60-й минуты каждого матча, поскольку мадридцы не готовы платить 40 миллионов за игрока.

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