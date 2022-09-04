Агент Гризманна обратился к «Барселоне» с предложением снизить трансферную стоимость Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, арендованный у «Барселоны» до конца сезона-2022/23, может стать полноценным игроком мадридского клуба.

Как сообщают испанские СМИ, агент 31-летнего француза обратился к руководству каталонцев с предложением снизить сумму выкупа футболиста с 40 до 15 миллионов евро. Отмечается, что если сине-гранатовые согласятся с данным вариантом, то «матрасники» подпишут трудовое сотрудничество с форвардом уже по ходу текущего сезона.

Напомним, что Гризманн выходит в составе «Атлетико» лишь после 60-й минуты каждого матча, поскольку мадридцы не готовы платить 40 миллионов за игрока.