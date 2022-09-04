Оливье Жиру: Моя цель - попасть на третий чемпионат мира

Французский нападающий «Милана» оливье Жиру выразил надежду на то, что его карьера в сборной Франции еще не закончена.

«Надеюсь, что я еще не закончил с карьерой в сборной Франции. У меня еще есть желание играть. Не знаю, буду ли я в составе. Моя цель - попасть на третий ЧМ.

Если я еще и стану чемпионом второй раз… Тогда надо будет сделать что-нибудь безумное. Сбрить бороду, например», - приводит слова форварда французская пресса.

Напомним, футболист является чемпионом мира 2018 года в составе национальной команды.

Накануне гол жиру помог «россонери» обыграть «Интер» в миланском дерби (3:2).