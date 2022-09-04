«Локомотив» – «Ахмат». Игнатьев начнет предстоящую встречу с первых минут

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч восьмого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Турбин.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.
Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Ахмат» располагается на 12-й строчке (8 очков).
источник: «Советский спорт»