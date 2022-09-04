ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Дивеева

В матче восьмого тура РПЛ ЦСКА на выезде нанес поражение самарским «Крыльям Советов».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил защитник армейцев Игорь Дивеев на 79-й минуте.
ЦСКА набрал 17 очков и временно сравнялся с лидирующими «Зенитом» и «Краснодаром», однако уже вечером его могут обойти питерцы или московский «Спартак» в зависимости от результата очного поединка.
Самарцы с девятью очками остались на десятом месте.
РПЛ
8-й тур
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА - 0:1 (0:0)
Гол: Дивеев, 79.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков (Зотов, 71), Евгеньев (Хубулов, 83), Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба (Витюгов, 71), Соколов (Пиняев, 71), Ежов (Шитов, 90), Коваленко, Глушенков.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес (Обляков, 71), Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Ермаков, 54), Гайич, Зделар, Мендес, Чалов (Гайч, 70).
Предупреждения: Евгеньев, 48; Глушенков, 50; Зотов, 74 - Зделар, 23; Карраскаль, 50.