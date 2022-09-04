Дзагоев попал в стартовый состав «Рубина» на матч Первой лиги с «Аланией»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала стартовый состав команды на домашний матч восьмого тура Первой лиги против «Алании».
Отметим, что предстоящую встречу с первых минут начнут новичок казанцев Алан Дзагоев, пополнивший состав клуба на правах свободного агента. Игра состоится в воскресенье, 4 сентября, в 18:00 мск.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Тесленко, Грицаенко, Аднан, Мусаев, Дзагоев, Зотов, Горбунов, Безруков, Лисакович.
Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса.
В данный момент «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков.