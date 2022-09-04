«Ньюкасл» постарается подписать Мэддисона и Гордона в зимнее трансферное окно

Руководство «Ньюкасла» рассчитывает на приобретение двух английских футболистов в январе 2023 года.

По информации британских СМИ, «сороки» планируют пригласить в свои ряды полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, а также вингера «Эвертона» Энтони Гордона. Отмечается, что владельцы клуба готовы выделить финансовые средства для осуществления данных трансферов.

Напомним, что Гордон является воспитанником академии «Эвертона». Всего за команду 21-летний футболист отыграл 66 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Что касается Мэддисона, то 25-летний хавбек присоединился к «Лестеру» в июле 2018 года. На его счету 47 забитых мячей и 33 ассиста в 176 встречах. Контракт игрока истекает летом 2024-го.