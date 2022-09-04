ЦСКА – «Крылья Советов». Зайнутдинов стал лучшим игроком встречи

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов был признан лучшим игроком матча восьмого тура лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

Отметим, что 24-летний футболист провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями. Автором единственного гола в прошедшей встрече стал Игорь Дивеев, забивший на 79-й минуте.

В данный момент ЦСКА набрал 17 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. 10 сентября подопечные Владимира Федотова сыграют дома с «Краснодаром».