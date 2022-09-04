«Лестер» в гостях уступил «Брайтону», проиграв в пятом матче кряду в АПЛ

«Лестер» на выезде проиграл «Брайтону» (2:5) в матче шестого тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Мойзес Кайседо (15-я минута), Леандро Троссар (64) и Алексис Макаллистер (71, 90+7). Еще один мяч «чаек» был забит на 10-й минуте – защитник гостей Люк Томас отправил мяч в свои ворота. Соперник ответил точными ударами Келечи Ихеаначо (1) и Патсона Дака (33).

Добавим, что «Брайтон» набрал 13 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идет на последней, 20-й строчке (1 очко). Команда Брендана Роджерса проиграла свой пятый матч подряд.

10 сентября «Брайтон» сыграет в гостях против «Борнмута», а «Лестер» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу».

Чемпионат Англии

6-й тур

«Брайтон» – «Лестер» – 5:2 (2:2)

Голы: Томас (в свои ворота), 10. Кайседо, 15. Троссар, 64. Макаллистер, 71 (с пенальти), 90+7 – Ихеаначо, 1. Дака, 33