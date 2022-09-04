«Клермон» добился победы над «Тулузой» в дебютном матче Кофрие

Футболисты «Клермона» на своем поле победили «Тулузу» (2:0) в матче шестого тура чемпионата Франции.

Отметим, что авторами голов в прошедшей встрече стали нападающий Жодель Доссу, отличившийся на 46-й минуте, и полузащитник Мухаммед Чам (90+6).

Добавим, что защитник хозяев Максимилиано Кофрие, арендованный у «Спартака» до конца сезона-2022/23, дебютировал в составе своей новой команды, отыграв все 90 минут.

11 сентября «Клермон» сыграет на выезде против «Страсбура», а «Тулуза» в тот же день у себя примет «Реймс».

Чемпионат Франции

6-й тур

«Клермон» – «Тулуза» – 2:0 (0:0)

Голы: Доссу, 46. Чам, 90+6.