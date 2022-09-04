Роналду снова в запасе: «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» огласили составы на матч АПЛ

«Манчестр Юнайтед» и лондонский «Арсенал» назвали стартовые составы на матч шестого тура АПЛ.
«МЮ»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Маласия, Эриксен, Варан, Далот, Антони, Санчо, Мактоминей.
«Арсенал»: Рамздейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Самби, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.
Напомним, встреча пройдет на домашней арене манкунианцев «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
После пяти матчей «МЮ» с девятью очками занимает восьмое место. Не потерявший ни одного очка «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу.