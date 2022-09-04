«Герта» выиграла свой первый матч в Бундеслиге под руководством Шварца, победив «Аугсбург»

«Герта» одержала выездную победу над «Аугсбургом» (2:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

Отметим, что в составе берлинского клуба голы забил Доди Лукебакио (57-я минута) и Марко Рихтер (90+3).

Таким образом, «Герта» выиграла свою первую встречу в текущем сезоне под руководством Сандро Шварца, ранее возглавлявшего «Динамо». В данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав четыре очка. «Аугсбург» идет 16-м (3 очка).

В следующем туре «Герта» сыграет дома против «Байера» (10 сентября), а «Аугсбург» в гостях встретится с «Вердером» (9 сентября).

Чемпионат Германии

5-й тур

«Аугсбург» – «Герта» – 0:2 (0:0)

Голы: Лукебакио, 57. Рихтер, 90+3.