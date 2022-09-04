Дзюба начнет матч с «Хатайспором» на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав «Адана Демирспора» на выездной матч пятого тура чемпионата Турции с «Хатайспором».
Отметим, что российский форвард гостей Артем Дзюба начнет предстоящую встречу на скамейке запасных. Ранее 34-летний игрок дважды выходил в старте своей команды и отличился одним забитым мячом.
«Адана Демирспор»: Озбир, Акайдын, Родригеш, Сануч, Свенссон, Беланда, Н'Диайе, Оньекуру, Стамбули, Сары, Ассомбалонга.
Добавим, что матч «Адана Демирспор» – «Хатайспор» состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало – в 19:15 мск.
источник: «Советский спорт»