Дзюба начнет матч с «Хатайспором» на скамейке запасных

«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»

Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.