Федотов высказался о победе ЦСКА над «Крыльями Советов» в домашнем матче РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победный результат клуба в матче восьмого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0).

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал защитник красно-синих Игорь Дивеев, отличившийся на 79-й минуте.

– Начало осталось за соперником. Они воспользовались пространством, которое мы им предоставили. У нас были моменты, но ребята играли авантюрно в том плане, что искали игрока между линиями, а «Крылья» перехватывали и шли в быструю контратаку. Во втором тайме убрали эти моменты, стали лучше комбинировать. Были компактны и в атаке, и в обороне, – цитирует Федотова клубная пресс-служба армейцев.

Добавим, что ЦСКА набрал 17 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. 10 сентября москвичи сыграют дома с «Краснодаром».