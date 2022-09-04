С Максименко и без Клаудиньо: составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ

Московский «Спартак» и питерский «Зенит» назвали стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Мостовой, Кассьерра.
Напомним, встречай пройдет в Москве, на домашней арене красно-белых. Начало в 20.00 по московскому времени.
«Зенит» с 17 очками лидирует в чемпионате России. У «Спартака» на одно очко меньше, команда расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.